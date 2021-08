Mats kjørte inn til sølv i motocross-NM

sport

Sist helg ble årets norgesmesterskap i motocross gjennomført i regi av Elgane motorsykkelklubb i Stavanger. Alta motorsportklubb stilte opprinnelig med to deltakere – Mats Berg og Edvard Oliver Simensen.

Sistnevnte var imidlertid maks uheldig på første trening i forkant av konkurransene. Han stupte over styret og pådro seg hjernerystelse. Løpsledelsen og helseteamet bestemte at altaværingen ikke fikk lov til å kjøre mer denne helga, og dermed var NM over for Simensen.

Mats Berg stilte til start i to klasser. På lørdag kjørte han inn til en sterk sjetteplass i MX2-klassen.

– Jeg er meget godt fornøyd med denne prestasjonen i et så sterkt felt, skriver Mats på teamets facebookside.

Søndag var det MX 125 som sto for tur. Berg fikk en dårlig start i første finaleheat og var helt nede på 17. plass. Men altaværingen sto for en imponerende opphenting og avsluttet heatet på en imponerende tredjeplass. I andre heat hang han med fra start og holdt alle kjørerne utenom én bak seg. Dermed kunne han juble for andreplass og karrierens første sølvmedalje i NM-sammenheng.

– Da ble det sølvmedalje årets norgesmesterskap klasse MX 125. Mats er med fra start i andre heat og knaller til med sitt beste heat i karrieren. Han kom i mål som andremann, og dette førte til andreplass totalt i NM 2021. Det er en prestasjon vi er veldig stolte av, skriver Berg Motorsport.

– En ekstra stor takk til Victoria Hågensen og Team Simensen for all hjelp og støtte gjennom helgen. Vi setter veldig stor pris på det. Jeg vil også takke alle mine sponsorer for støtten jeg får, skriver Mats Berg, og nevner da Ski-doo Senteret AS, Ronny Hermansen as, InterPrint as, Fagverktøy AS, Simonsen Byggservice, Sivertsen Garage, Park og Anlegg Alta As, Anlegg Nord As og Even Bech Simonsen.

Mats Berg har ikke vært tilgjengelig for ytterligere kommentarer.