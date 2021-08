sport

Bare et par minutter etter at Tore Reginiussen entret banen som innbytter i lørdagens bortemøte med Kvik Halden tråkket han feil og gikk i bakken med store smerter i kneet. Kroppsspråket indikerte at dette var alvorlig, men etter litt behandling på sidelinja tuslet han inn på banen igjen. Men det tok ikke lang tid før han ga beskjed om at han måtte byttes ut.