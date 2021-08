sport

Lørdag møttes Kvik Halden og Alta IF for andre gang på kort tid. Alta IF vant hjemmekampen 4-3 etter en sen matchvinnerscoring av Tore Reginiussen, som ikke hadde det like gøy på Halden stadion. 35-åringen skadet kneet og legger fotballskoene på hylla. Ingen av lagene fant veien til nettmaskene, så kampen endte 0-0.