sport

Altas rallycrosskjører Bjørn Terje Heggeli sto over forrige NM-runde, men var tilbake på startstreken da tredje runde ble kjørt på Momarken bilbane i Indre Østfold sist helg. Som så ofte før gikk det ikke helt på skinner for den glade amatøren fra Nordlysbyen, men han kvalifiserte seg for A-finale etter god kjøring i B-finalen.