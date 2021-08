sport

Tidligere Rosenborg-kaptein og landslagsspiller Tore Reginiussen (35) gjorde comeback i Alta IF da gamleklubben Tromsø IL ble slått ut av cupen for et par uker siden. Han var ikke med da laget tapte 0-4 borte mot Eidsvold i den påfølgende seriekampen, men var tilbake i troppen da Kvik Halden gjestet SmartDok Arena på søndag.