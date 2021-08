sport

Sist helg ble norgesmesterskapet i speedcross arrangert på Rudskogen Motorsenter i Rakkestad. Alta motorsportklubb stilte med to deltakere, Mats Berg og Edvard Oliver Simensen. Førstnevnte kjørte inn til syvendeplass i MX2-klassen på lørdag, men det var MX Junior på søndag som var den viktigste konkurransen for den talentfulle altaværingen. Her leverte han meget solid kjøring og var nær en plass på pallen.