Alta-guttene Jonathan og Teo jakter landslagsplass

sport

– Deltakerne på denne leiren er plukket ut fordi de er ansett for å være de beste spillerne i aldersgruppen 14-15 år. Hvis spillerne fra Alta presterer godt på leiren kan de kanskje få sjansen til å spille med flagget på brystet en gang i fremtiden, skriver Equinor og NFF i en pressemelding.

– Det er en pågående debatt om Norge klarer å få frem nok talentfulle spillere som kan styrke landslagene, og på sikt få Norge til VM- og EM- sluttspill. Equinor Talentleir er et tiltak som skal styrke talentutviklingen og som mange av dagens norske proffer og A – landslagsspillere har vært deltakere på da de var yngre. Leiren blir derfor ansett for å være en av de viktigste samlingsplassene for de mest talentfulle spillerne innenfor sine årskull, skriver de videre.

− Både NFF og vi mener at å samle de beste spillerne på en leir som dette gir gode resultater på sikt. Her kan spillerne fra Alta få dyrket talentet sitt sammen med andre jevngode, samt at de får tilbakemeldinger på egen innsats fra meget kompetente trenere. Vi håper at spillerne får en ekstra motivasjon til å utvikle seg videre som idrettsutøvere, sier Cathrine Instebø, som er sponsorsjef i Equinor.

Til stede på Equinor Talentleir i Porsgrunn er det spillere fra hele landet, og dette viser at klubbene gjør mye riktig innenfor talentutvikling. Målet til Equinor Landslagsskolen, som denne talentleiren er en del av, er å gi de aller beste spillerne et treningstilbud som det kan være vanskelig å få til i den lokale klubben.

− Det er viktig for meg å gi masse skryt til klubbene fordi det er der spillerne utvikler seg til daglig. Vår jobb er å ta det arbeidet klubbene gjør et skritt videre og gi de unge talentene muligheten til å spille med andre som er jevngode eller kanskje bedre enn dem selv, samtidig som de blir coachet av trenere som til daglig jobber med ungdomslandslagene våre. Jonathan og Teo Emanuel er her fordi de er blant de beste i sine årskull og fortsetter de utviklingen så får de nok sjansen til å spille med flagget på brystet en gang i fremtiden, sier Håkon Grøttland, leder for spiller- og trenerutvikling i NFF.

Fakta om Equinor talentleir for gutter 2021: