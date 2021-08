sport

Med cirka 600 tilskuere på tribunen, det høyeste antallet siden koronapandemien startet, sørget Alta IFs fotballherrer for en skikkelig festaften i SmartDok Arena i går. To dager i forveien ble det klart at Tore Reginiussen skal spille for moderklubben ut sesongen, og mange var spente på om 35-åringen ville få sin første kamp i Alta IF-trøya på 15 år i cupkampen mot Tromsø IL.