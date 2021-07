sport

– Lag 350 Trek Sport1 Alta med Gunhild Berntsen og Marita Andreassen vinner dameklassen i SmartDok OF300. De forteller om en tøff, men fin tur over vidda. Marita fullførte for tiende gang og sier at ho er veldig glad for at ho spurte debutanten Gunnhild om dette. Vi gratulerer, skriver Offroad Finnmark på sin facebookside.