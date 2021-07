sport

Onsdag var det klart for toppoppgjør i PostNord-ligaen avdeling 1 mellom serieleder Kongsvinger og tabelltreer Alta IF på Gjemselund. Hjemmelaget vant 3-2 etter scoringer av Adem Güven, Ludvig Halvorsen Langrekken og Mahmoud Sami Laham. Morten Gamst Pedersen og et selvmål av en KIL-forsvarer sørget for nettkjenninger andre veien.