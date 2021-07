Scoret sitt første mål for Alta: – Det var deilig

sport

Etter utallige pasningstrekk fant Håvard Nome store rom på midtbanen, før han elegant sentret til Omar el Ghaouti, som på vakkert vis klinket til med venstrefoten sin og fikk sin første nettkjenning i gul og blått. Det målet var med på å sikre et godt resultat borte på Høddvoll, hvor Alta kun hadde scoret et mål på sine siste syv siste kamper. Alta står dermed, sammen med tre andre lag, fortsatt ubeseiret i ligaen. Spissen sier selv at det var deilig å score sitt første mål for klubben og ikke minst det å hjelpe laget til å få et godt resultat på en særdeles vanskelig bortebane.