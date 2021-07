Delte poengene på vanskelig bortebane

sport

Hødd - Alta 1-1 (0-1)

Alta IF startet kampen med tre midtstoppere i en ny formasjon for å overraske Hødd. Hvittrøyene fikk en kjempesjanse etter kun to minutter etter et veldig flott samspill av Omar el Ghaouti og Pål Even Heggelund, der ballen til slutt endte hos venstre vingback Niklas Antonsen. Det var kun et dårlig touch gjorde at det ikke ble mål til bortelaget. Marius Tollefsen fikk seg en smell i foten og måtte gi seg med skade rundt 20 minutter spilt. Inn kom reserve keeper Maris Eltermanis.

Håvard Nome dro lekkert av en mann på midtbanen før han spilte igjennom spissen Omar Fonstad el Ghaouti som klinket inn sitt første mål for Alta IF ved nærmeste stolpe. Ellers var det en svært sjansefattig første omgang i Ulsteinvik.

Hødd kom best i gang etter pausen og skapte store muligheter. Finnmarkingene slapp unna med skrekken etter at Håvard Nome jublet som om han hadde scoret da han klarerte ballen på strek rundt timen spilt.

Vertene beholdt et enormt press på Alta og gjestene ble veldig baktunge og slitne. Hødd fikk betalt for det høye presset sitt i form av scoring fra Robin Hjelmeseth. Han scoret også mot Alta i forrige sesong. Alta slapp unna med skrekken etter at vertene sløste et par store sjanser.

Alta kommer hjem fra Ulsteinvik med et godt poeng i bagasjen.

– Jeg er sinnsykt fornøyd med første omgang. Vi scorer også et veldig flott mål med Omar el Ghaouti. De bytter formasjon i andre omgang og det blir en mann-mot-mann-kamp. Som lag står vi kampen ut, sier Alta-trener Vidar Johnsen.

– Kampplanen var å ha overtall både offensivt og defensivt. Jeg synes vi lykkes med mye og all ære til spillerne våres. Det er ikke mange lag som kommer hit og tar poeng, sier han.

Slik startet Alta IF (5-3-2):

Marius Tollefsen (Maris Eltermanis inn fra 20min.) – Runar Overvik, Mats Frede Hansen (K), Øyvind Veseth Olsen, Sondre Laugsand, Niklas Antonsen – Morten Gamst Pedersen, Håvard Nome (Dag Andreas Balto inn etter 70min), Christian Reginiussen – Pål Even Heggelund (Mathias Dahl Abelsen inn etter 70min.), Omar Fonstad el Ghaouti.