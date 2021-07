sport

Vi anglofile fotballelskere hadde en euforisk opplevelse under EM i går, i så stor grad at min bedre halvdel forlot heimen i all hast og tok seg en trimtur på Sandfallet. Det er sjelden morsomt å se voksne folk gråte, spesielt når det handler om primitive følelser, forskningsmessig best kjent fra apestadiet.