Utsetter NNM-runde i Alta

Grenutvalget i motocrosseksjonen i Alta motorsportklubb har bestemt seg for å utsette den planlagte NNM-runden i Alta.

– Formannskapet i Alta kommune har i dag vedtatt å forlenge den lokale forskriften med en uke. Det betyr at vi i Alta motorsportklubb ikke ser det forsvarlig å arrangere NNM under gitte forhold. I tillegg er det kommuner i fylket vårt som har enda strengere forskrift, og vi mener det ikke er riktig å ekskludere noen fra å delta. Om vi klarer å finne ledige datoer er uvisst, dette vil vi ha dialog med NMF region nord om. Vi beklager på det sterkeste at det ble slik denne gangen også, men håper at vi etter fellesferien er i stand til å møtes på baner i fylket vårt, opplyser grenleder Ottar Pettersen.