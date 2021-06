sport

– Vi har vært i dialog med Alta IF om hallprosjektet de planlegger på Aronnes. Det er et flott prosjekt, men det kan ta veldig mange år før det blir en realitet. Vi har ikke tid til å vente så lenge. Medlemstallene stuper, og våre trenere og ledere sliter med å holde motivasjonen oppe. Vi trenger en ny hall nå! Om noen år kan det være for sent, sier Tommy Edvardsen, Vivian Tangen Andersen, Silje Vollan Nilsen og Ariana Olsen fra Alta karateklubb og Alta turnforening.