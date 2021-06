Tim Edvard slo Boasson-Hagen

sport

Altaværingen Tim Edvard Pettersen stilte til start da NM fellesstart elite ble gjennomført i Kristiansand sist søndag.

Pettersen er førsteårs senior, men hevdet seg likevel høyt oppe på resultatlista i det gjeveste selskapet. Tobias S. Foss fra Lillehammer CK tok et suverent NM-gull foran Anders Skaarseth og Kristian Aasvold, som begge var godt over halvminuttet bak Foss i mål.

Tim Edvard Pettersen syklet inn til en sterk 24. plass – tre minutter og 30 sekunder etter norgesmesteren. Han avsluttet rittet i en stor gruppe på 22 ryttere, der også Edvald Boasson-Hagen befant seg. Sistnevnte endte på 36. plass.

150 syklister stilte til start i herreklassen.

Mandag ble det for øvrig klart at Boasson-Hagen blir å se under sommerens Tour de France. Det bekreftet Total Direct Energie. 34-åringen har tre etappeseirer i prestisjerittet. Han vant to etapper i 2011 og én i 2017.