Klarte ikke finaleplass

sport

Alta-kjører Bjørn Terje Heggeli var på plass da rallycross-sesongen ble innledet med årets første NM-runde på Gardermoen sist helg. Han fikk en tøff start på løpet, og det gikk ikke så mye bedre utover dagen.

– Første omgang ble kjørt på vått føre med gamle regndekk og null grep. Her ble det syvendetid. Resten av dagen ble tørr og det va jo for så vidt positivt. Litt klinsj og kniving den første halve runden i andre omgang førte til litt nye sprekker i glassfiberen og en fjerdetid. Det var helt greit. I siste kvalikomgang lå jeg an til det jeg tipper hadde blitt nok en fjerdetid og dermed en plass i finalen. Men en og en halv runde før mål gikk jeg på en sur punktering på venstre bakdekk og helga va dermed over for oss. Ingen finale for Heggeli motorsport denne gangen, skriver han på teamets facebookside.

Heggeli har planer om å kjøre tre av sesongens fem NM-runder i rallycross.