Drømmestart for Alta IF

Alta - Moss 3-1:

Etter et halvt år med sesongforberedelser var det lørdag kveld omsider klart for årets første seriekamp for Alta IFs fotballherrer. Foran 200 tilskuere i Finnmarkshallen sendte Vidar Johnsen sine elleve utvalgte ut på banen, og det var Moss som gjestet storstua ved denne anledningen.

Hjemmelaget skapte enkelte farligheter innledningsvis, men det var gjestene som scoret kampens første mål. Sebastian Pedersen utnyttet dårlig kommunikasjon og markering i Altas midtforsvar, og satte et innlegg fra gjestenes venstreside kontant i mål.

Det tok litt tid før hjemmelaget klarte å svare, men da de først gjorde det gikk det fort i svingene.

Runar Overvik danset forbi et par forsvarsspillere og banket ballen hardt inn i feltet fra død vinkel. Ballen traff tidligere Alta IF-keeper Daniel Rojas og havnet i nettmaskene. Tre minutter senere var snuoperasjonen komplett. Morten Gamst Pedersen hamret ballen rett i mål fra corner, og Alta ledet plutselig 2-1.

Magnus Nikolaisen, som leverte en god kamp på sin høyrekant, fikk sjansen etter et langt utspill av Marius Tollefsen og godt forarbeid av Omar Fonstad el Ghaouti. Han gjorde ingen feil og la på til 3-1, som også ble sluttresultatet.

– Det smakte veldig godt med seier i årets første kamp. Vi startet litt dårlig, men spilte oss opp og vant fortjent, sa en fornøyd Morten Gamst Pedersen til Radio Alta rett etter kampslutt.

Alta IF stilte med følgende lag:

Marius Tollefsen - Runar Overvik, Mats Frede Hansen, Sondre Laugsand (Øyvind Veseth Olsen fra 71. min.), Niklas Antonsen - Dag Andreas Balto (Tom Emaus fra 71. min.), Morten Gamst Pedersen, Håvard Nome (Trym Suhr-Stamnes fra 87. min.) - Magnus Nikolaisen, OMar Fonstad el Ghaouti, MAthias Dahl Abelsen