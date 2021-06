sport

– En 15 måneder lang ventetid er over for de voksne i breddeidretten. Det blir lov for alle med kontakttrening både inne og ute. Treningskamper blir også mulig, bekrefter kulturminister Abid Raja (V) overfor TV 2 før regjeringen fredag presenterer en videre gjenåpning av Norge. Prosessen er kommet til tredje trinn av i alt fire.