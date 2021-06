sport

Alta IFs fotballherrer spilte lørdag sin fjerde og siste treningskamp før det braker løs med serieåpning hjemme mot Moss kommende lørdag. Som for to uker siden var det TUIL som sto på motsatt banehalvdel, og akkurat som den gangen vant TUIL 2-1 over Vidar Johnsens mannskap på Lerøy stadion på Skjervøy.