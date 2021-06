Alta IF klarte ikke å ta revansje mot TUIL

sport

Alta IF - TUIL 1-2:

Lørdag var det klart for Alta IFs generalprøve foran neste helgs seriestart hjemme mot Moss. Som for to uker siden var det divisjonskollega Tromsdalen som sto på motsatt banehalvdel.

TUIL tok første stikk Scoring av Morten Gamst Pedersen var ikke nok til unngå tap i årets andre treningskamp.

På TUIL Arena vant hjemmelaget 2-1 over Alta IF. Vidar Johnsens mannskap jaktet revansje, men i stedet ble det en reprise på det som skjedde 30. april. Lars Henrik Baal Andreassen ga TUIL ledelsen på straffespark etter en forseelse av Alta IFs høyreback Runar Overvik, som også laget straffe da Alta IF slo Fløya 3-2 forrige helg. Etter en halvtimes spill økte tidligere Alta-spiller Andreas Løvland til 2-0, og det var også resultatet da lagene gikk til pause.

Alta IF-spillerne var mer på hugget etter pause, og kom til et par brukbare muligheter. Mål ble det imidlertid ikke før innbytter Trym Suhr-Stamnes klinket ballen nede i hjørnet bak TUIL-keeper Theodor Nilsen fire minutter før full tid. Tom Emaus kom til en kjempesjanse på et godt slått Morten Gamst Pedersen-frispark i sluttsekundene, men headingen gikk over. Dermed ble det nok en 2-1-seier til TUIL over Alta. Oppgjøret ble for øvrig spilt på Lerøy Stadion på Skjervøy.

Alta IF startet med følgende lag:

Marius Tollefsen - Runar Overvik, Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Hans Norbye - Dag Andreas Balto, Morten Gamst Pedersen, Håvard Nome - Magnus Nikolaisen, Omar Fonstad el Ghaouti, Mathias Dahl Abelsen