sport

De to som løp aller raskest på 3000-meteren som Alta IF Friidrett arrangerte på Alta idrettspark på lørdag var Johan og August Nordeng fra Alsvåg IL. Førstnevnte vant A-heatet på tiden 8.48,9, mens klokka stoppet på 8.59,2 for toer August. Jardar Olsen fra arrangørklubben Alta IF tok tredjeplassen med tiden 9.17,1.