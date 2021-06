35 rusavhengige skal sykle Arctic Race of Norway

sport

Kan 35 rusavhengige sykle nærmere 700 kilometer på fire dager? Jada! Det skjer under sommerens vakreste eventyr i nord: Rittet Arctic Race of Norway, skriver foreningen Idretten Skaper Sjanser i en pressemelding.

– Arctic Race er en fantastisk mulighet som synliggjør oss. Vi inkluderes, og våre utøvere med sine utfordringer, blir ansett som fullverdige deltakere og medlemmer av idrettsfamilien, sier Morten Nyborg, daglig leder i Idretten Skaper Sjanser.

Foreningen har lavterskel aktivitetstilbud for mennesker på siden av samfunnet, mennesker som har tatt et livsviktig valg: Å komme seg ut av rusavhengighet.

– Våre utøvere innen grenene sykkel, langrenn og hest kjemper hver eneste dag for et bedre liv med venner utenfor rusmiljøet. Alle mennesker har ressurser, og gjennom våre organiserte treninger får rusavhengige en ny identitet som idrettsutøvere. De opplever sunn rus gjennom mestring og fellesskap, de retter ryggen, bokstavelig talt, sier Nyborg.

De 35 syklistene tråkker nå for å være klare til dagsetapper på opptil 18 mil i Arctic Race of Norway i begynnelsen av august.

Når startskuddet går for proffsyklistene i Tromsø 5. august, ligger utøverne i Idretten Skaper Sjanser foran i løypa. De starter grytidlig om morgenen, men sykler nøyaktig samme etapper som proffene. På fire dager vil syklistene tråkke nærmere 700 kilometer.

Rittets ambassadør, tidligere proffsyklist Thor Hushovd som vant første utgave av Arctic Race of Norway i 2013, har lovet å sykle med Idretten Skaper Sjanser på en av etappene.

Helseminister Høie er full av lovord om samarbeidet mellom Arctic Race of Norway og Idretten Skaper Sjanser.

– Jeg har fulgt disse utøverne gjennom to år nå, og er dypt imponert over arbeidet hver enkelt utøver gjør og av foreningen Idretten Skaper Sjanser. Det gleder meg stort at mange flere i inn- og utland vil bli kjent med dette viktige arbeidet når 35 syklister nå skal delta i Arctic Race of Norway, sier helseminister Bent Høie.

Han mener det er viktig at flere får mulighet til å kjenne på stolthet, fellesskap, mestring og glede gjennom idretten.

– Det handler ikke om å sykle fortest, men å sette seg mål og jobbe sammen med lagkompiser for å sprenge egne grenser. Verdien av å ha et fellesskap og av bevegelse og frisk luft, har vi alle kjent på gjennom pandemien. Idrettens fellesskap gir varige og gode ringvirkninger, sier Høie.