Målløs i første treningskamp

Senja - Alta 0-0:

Alta IF og de øvrige lagene i PostNord-ligaen har endelig fått lov til å starte opp med treningskamper, og Alta-guttene kaster ikke bort tida. Denne helga spiller de to kamper i Tromsø.

Fredag kveld møttes Senja og Alta IF. Oppgjøret bar preg av at det er lenge siden lagene har spilt kamp mot andre, og verken Senja eller Alta IF klarte å finne veien til nettmaskene. Gjestene fra Nordlysbyen var nærmest seieren da Pål Even Heggelund kom til en god avslutningsmulighet i andre omgang. Dessverre ble vinkelen litt spiss, og ballen traff stolpen.

Alta-guttene møter Tromsdalen på søndag. Kampen starter klokken 11.00.

Alta IF startet med følgende lag:

Maris Eltermanis - Hans Norbye, Sondre Laugsand, Øyvind Veseth Olsen, Niklas Antonsen - Trym Suhr-Stamnes, Morten Gamst Pedersen, Håvard Nome - Magnus Nikolaisen, Pål Even Heggelund, Tom Emaus