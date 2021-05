SmartDok blir Alta IFs arenasponsor

sport

Denne uken ble det avgjort at SmartDok Arena blir navnet på Alta IFs hjemmearena i den kommende sesongen, skriver Alta IF i en pressemelding.

– Etter at klubben tidligere i vår lyste ut muligheten for å selge rettighetene til Alta IFs hjemmearena i PostNord-ligaen den kommende sesongen har det vært samtaler med flere ulike interessenter. Men da Bjørn Tore Hagberg og SmartDok viste interesse, gikk det kort tid før det ble enighet, melder Alta IF.

– Vi er et framoverlent lokalt selskap, og vi ønsker å tydeliggjøre det også utenfor Altas grenser. Samtidig ønsker vi å være med å bidra til å hjelpe flaggskipet i finnmarksfotballen, kommenterer Bjørn Tore Hagberg.

– Vi synes forslaget som ble lagt fram rundt profilering så spennende ut, så når sjansen bød seg slo vi til, fortsetter han.

Finnmarkshallen vil fortsatt være Finnmarkshallen, men på kampdager og når Alta IF ellers benytter seg av hallen til sin aktivitet, vil det være SmartDok Arena som preger hallen. Det vil også være det offisielle navnet i NFFs terminlister og ellers hvor Alta IFs hjemmebane skal profileres og nevnes.

Markedssjef i Alta IF Fotball, Sigve Isaksen, er svært godt fornøyd med å få avtalen på plass.

– SmartDok var sterkt ønsket til dette prosjektet og ble veldig glade da de viste interesse, og navnet SmartDok Arena klinger veldig godt synes jeg, sier Isaksen.