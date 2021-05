Omar (31) skal skyte Alta IF til topps

sport

– I dag landet Omar Fonstad El Ghaouti i Alta og la sin signatur på en ventende avtale med klubben. Med det er årets spissjakt over og klubben har fått på plass en erfaren og målfarlig spiss foran årets sesong, skriver Alta IF i en pressemelding sendt ut mandag ettermiddag.

Klubben skriver følgende om sin nye spiss:

– Den Oslo-fødte angriperen fylte 31 tidligere i år. Han vokste opp i Stabæk-systemet og gikk på NTG blant annet med Håvard Nome. Han har vært innom en rekke klubber i karrieren, senest i Arendal, som endte på femteplass i PostNord-ligaen avdeling 2. Før det han han vært i klubber som Bryne, Fram Larvik, Moss, Grorud, Lørenskog, og Oppsal.

– Jeg ble tidligere i år kontaktet av en representant fra Assist Management som ønsket å spille inn Omar som et mulig spissalternativ for oss. Etter lengre prat fant vi ut at Omar og Alta IF var en god match, og da bestemte vi oss for å gjennomføre overgangen sammen, sier sportssjef Aleksander Johansen i Alta IF.

Lovordene om den nye spilleren ligger løst.

– Vi er veldig glade for å ha fått Omar til oss. Han er en kjent spiss på nivået og har levert gode tall i mange sesonger, nå ønsker vi at han skal forlenge den gode statistikken med godt spill i Alta IF kommende sesong. Så langt har vi fått ett veldig godt inntrykk av han, noe som passer overens med de referansene vi har fått på Omar fortsetter han.

Klubben har hatt dialogen gående med spilleren en måneds tid, og i helgen ble partene enige.

– Vi har hatt flere gode samtaler de siste ukene, og jeg ble mer og mer trygg på at dette var det rette stedet for meg nå, sier en strålende fornøyd Omar ved ankomst til Finnmarkshallen mandag formiddag.

– Nå gleder jeg meg bare til å komme i gang, lære relasjoner og få den gode følelsen av å trene i gruppe igjen, fortsetter han.

Han skal i følge pressemeldingen også bidra utenfor A-laget med sin kompetanse og erfaring.

– Omar vil bli å finne på treningsfeltet for våre aldersbestemte lag, på både gutte- og jentesiden, melder klubben.

– Vi er veldig takknemlig for våre gode samarbeidspartnere som nok en gang viser hvorfor de er best i klassen og hjelper oss med å få på plass siste brikke i årets stall. Også takk til Assist Management som bidro til at dette løste seg smidig, skriver Alta IF avslutningsvis.