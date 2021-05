Knallhelg i Langfjorden for familien Bjørnstad

sport

Lørdag 1. mai var det klart for den 17. utgaven av Langfjordrennet. Arrangøren ser først og fremst på seg selv som et fjelltelemarkrenn, men det er også egne klasser for de som står på snøbrett og alpinski, får A-sporten opplyst.

– I årets renn var det 61 deltakere som startet fra kafeen i Langfjordbotn og tok seg opp til 839 meter høye Stortind, skriver arrangøren i en pressemelding.

Konkurransen er som alltid todelt, der det både deles ut premier til de som er raskest opp fjellet og til de bruker kortest tid ned de bratt fjellsidene. I år var det tre medlemmer fra samme familie som gjorde seg bemerket høyt oppe på resultatlistene.

– Familien Bjørnstad markerte seg godt. Raskeste løper opp var Erling Bjørnstad fra Alta, som brukte 47 minutter og 17 sekunder. Mamma Anne Strand Bjørnstad var raskeste dame med tiden 51 minutter og 12 sekunder opp, mens pappa Per-Erik Bjørnstad tok tredjeplassen i herreklassen på 47 minutter og 50 sekunder, opplyser arrangøren.

I konkurransen der det handlet om å komme seg kjappest ned fra toppen var Johannes Brye raskeste utøver i herreklassen.

– Han brukte 3 minutter og 18 sekunder på sin puddertur ned fra toppen, skriver ildsjelene i arrangørstaben.

Nevnte Erling Bjørnstad var ikke langt bak Brye i mål. Den lovende langrennsløperen fra Alta tok andreplassen – åtte sekunder bak vinneren. Asgeir Jensen, som representerer Øytun Toppidrett og Saftsmaking, tok tredjeplass i denne klassen.

I dameklassen var det Live Skattum som stakk av med seieren. Hun brukte seks minutter og 26 sekunder på ferden.

– For å fokusere på telemarkstilen premierer Langfjordrennet også på beste opp og ned-resultat sammenlagt. Den såkalte «adelskalenderen» er kun for de som kjører telemarkski, meldes det.

I år ble de tre beste telemarkskjørerne følgende:

Damer:

1. Hilde Skaret, Tromsø

2. Ida Karlstrøm, Langfjordbotn

3. Marit Sævik, Alta

Herrer:

1. Bjørne Mo Michaelsen, Alta

2. Arne Netland, Alta

3. Håvard Adolf Aanesland, Alta