Mister plassen på landslaget

Det er NRK som melder at Tverrelvdalens langrennsstjerne vrakes fra det norske landslaget. Finn-Hågen Krogh bekrefter dette selv.

– Det er en ukes tid siden jeg fikk beskjed. Jeg visste på forhånd at det var 50/50. Da Arild Monsen ringte, skjønte jeg fort på stemmeleiet hans at det ble nei, sier Krogh til NRK.

Krogh sier at han fikk forklart at han selv mister landslagsplassen, men at det ikke er noen andre som overtar plassen hans. Årsaken skal være at det er ønskelig med en mer jevn fordeling kjønnsmessig på landslaget.

Også Didrik Tønseth og Ragnhild Haga har den siste tiden fått beskjed om at de vrakes fra landslaget.

Langrennssjef Espen Bjervig skriver følgende i en SMS til NRK mandag ettermiddag:

«Laguttaket offentliggjøres i morgen, jeg kommenterer ikke uttaket før etter PK i morgen».

Finn-Hågen Krogh sier at han likevel satser for fullt mot OL i Beijing. Det mest sannsynlige scenarioet er at han går inn på regionlaget i Nord-Norge.

– Jeg går «all in» på OL. Derfor vil jeg legge vrakinga bak meg så fort som mulig og se framover nå. Drømmen er å komme tilbake på mitt beste nivå. Jeg sikter på flere distanser i OL, sier han.

Fakta Finn-Hågen Krogh: