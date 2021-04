– Finn-Hågen er et flott forbilde

sport

Lørdag 24. april ble nyvinningen Vårrennet arrangert i Kaiskuru. Skialliansen i Alta, som består av Alta IF, BUL og Tverrelvdalen IL, fikk gjennomført et flott renn i flotte løyper.

Og arrangøren kunne glede seg over å ha en ekte verdensmester på startstreken, nemlig Finn-Hågen Krogh.

– Årets siste kretsrenn ble arrangert da klubbene i Alta samarbeidet om Vårrennet med imponerende 71 deltakere fra hele Finnmark og Troms, skriver Alta IF Langrenn på sin facebookside.

– Det var blide og fornøyde løpere som koste seg i fantastiske løyper. VM-kvalitet! Og hva passet vel da bedre enn at verdensmesteren fra Langrennsbygda Tverrelvdalen, Finn-Hågen Krogh, vant junior/seniorklassen for herrer. Det er stor stas både for løpere og arrangører når Finn-Hågen deltar. Han er et flott forbilde. Vi tipper også at Johan Nordeng (18) fra Alsvåg, som klarte å henge på Finn-Hågen i to av tre runder, fikk en flott opplevelse, fortsetter arrangøren.

– Vi gratulerer også Nora Haugsnes fra Båtsfjord Sportsklubb som vant junior/seniorklassen for damer. Ingen har flere kilometer enn deg på veien denne vinteren til og fra skirenn. Vi sees igjen neste sesong, skriver Alta IF videre.

Resultater Vårrennet 2021

Kaiskuru skistadion

Lørdag 24. april

1 runde

Jenter 13 år:

1. Mikkelsen, Maria (Alta IF) 9:58

2. Leinan, Astrid Stenvold (BUL) 10:25

Jenter 14 år:

1. Mienna, Inga (Kautokeino) 10:16

2. Johnsen, Ylva (Stil) 10:18

3. Strand, Amalie Larsen (Alta IF) 10:25

4. Stångberg, Sagka (Kautokeino) 10:45

5. Haugsnes, Vårin (Båtsfjord) 11:12

6. Bølgen, Vilde Signora (Alta IF) 15:05

Jenter 15 år:

1. Trosten, Julie J. (Forsøk) 13:03

2. Nilsen-Rønning, Astrid (H.fest) 13:05

3. Leinan, Solveig S. (BUL) 13:22

4. Aas, Oda A. (Tv.dalen) 13:49

Kvinner 16 år:

1. Finjord, Ida (Alta IF) 13:30

Gutter 13 år:

1. Pettersen, Vemund (Kirkenes) 8:58

2. Øvergaard, Hågen (Kirkenes) 9:28

3. Johansen, Ingvar (Forsøk) 10:07

4. Alseen-Robertsen, Emil (H.fest) 10:11

5. Pedersen, Nikolai Leijon (BUL) 10:14

6. Almaas-Hansen, Per (H.fest) 10:49

Gutter 14 år:

1. Bernhardsen, Kristian (Polarstjernen) 8:25

2. Reiersen, Johan (Polarstjernen) 8:59

3. Birkely, Peder Elias (Alta IF) 10:11

Gutter 15 år:

1. Reite, Emil (Hammerfest) 10:50

2. Christoffersen, Magnus (BUL) 11:05

3. Bakken, Noah (Tv.dalen) 12:15

4. Eriksen, Håvard S. (Alta IF) 12:44

Menn 16 år:

1. Bernhardsen, Marius (Polarstjernen) 10:50

2. Bakken, Odd Harald R. (Tv.dalen) 11:34

2 runder

Kvinner 17-18 år:

1. Haugsnes, Nora J. (Båtsfjord) 25:24

2. Olsen, Vårin (Alta IF) 25:59

3. Petterson, Elen (Ilar) 26:41

4. Solberg, Sigrid (Ballangen) 26:54

5. Tøllefsen, Bertine (Medkila) 28:13

Kvinner 19-20 år:

1. Tovås, Ida Storjord (Fjell) 25:25

2. Jakobsen, Marit K. (Alta IF) 27:32

3. Eriksen, Thea Loe (Båtsfjord) 29:49

3 runder

Menn 17-18 år:

1. Nordeng, Johan Lien (Alsvåg) 30:03

2. Olsen, Jardar (Alta IF) 32:20

3. Skjønsfjell, Henry (Nordreisa) 32:26

4. Bjørnstad, Erling (Alta IF) 32:42

5. Korsæth, Sindre (Tromsø) 33:14

6. Finjord, Simen (Alta IF) 33:15

7. Høgbakk, Elias (Nordreisa) 34:14

8. Skjelle, Andreas (Medkila) 34:16

8. Ånesen, Niklas (Nordreisa) 34:16

10. Johansen, Petter (Forsøk) 34:49

11. Mietinen, Alexander (Polarstjernen) 34:56

Menn 19-20 år:

1. Fiksen, Hermann N. (BUL) 31:57

2. Bjørnstad, Brage (Alta IF) 32:19

3. Wilhelmsen, Nikolay (Alta IF) 33:39

Menn senior:

1. Krogh, Finn-Hågen (Tv.dalen) 29:12

2. Monsen, Thor Eirik (BUL) 41:36

2 km intervallstart:

Jenter 11 år:

Wilhelmsen, Elida Johanne (Alta IF)

Kaasen, Margrethe (Burfjord)

Bellika, Mia Helen Kristensen (Alta IF)

Holsbø, Oline (Alta IF)

Strand, Solveig Larsen (Alta IF)

Jenter 12 år:

1. Olsen, Maja S. (Kirkenes) 6:47

2. Suhr, Sanne S. (Alta IF) 7:23

3. Farstad, Therese (Burfjord) 7:36

4. Jørstad, Alma Kvam (H.fest) 7:43

5. Almaas-Hansen, Tuva (H.fest) 7:48

6. Johnsen, Dorthe R. (H.fest) 7:50

7. Løvlund, Emma Swan (BUL) 8:35

8. Nilsen-Rønning, Martha (H.fest) 9:05

Gutter 11 år:

Eriksen, Nils Even (Nordreisa)

Eliassen, Jakob Lysmen (Hammerfest)

Gutter 12 år:

1. Ernstsen, Markus E. (BUL) 7:18

2. Solhaug, Sivert (Hammerfest) 7:22