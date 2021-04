Øksfjord IL gjorde stas på ildsjelen Beate

sport

– I forbindelse med årsmøtet til Øksfjord idrettslag ble det utdelt en liten hedersgave for stor innsats i idrettslaget til Beate Danielsen, skriver Roald Osen Rye i en mail til Altaposten.

– Beate Danielsen har vært medlem i idrettslaget i flere tiår og har de siste par årene sittet i hovedstyret som kasserer. Hun har vist en stor innsats og tatt mye ansvar for arrangering av turneringer, skiarrangement og driften av Øksfjord IL. Hun var en de som stilte mest opp og tok ansvar for et vellykket gjennomføring av Finnmarkmesterskap på ski 2020 i Øksfjord. Vi er heldige som har mange frivillige som Beate, sier Osen Rye til A-sporten.