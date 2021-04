sport

Arrangør Alta IF og Maze IL håpet i det lengste at regjeringen ville slippe opp på restriksjonene. Men ettersom Erna Solberg & co kun har gitt grønt lys for første trinn i gjenåpningsplanen, slik at man bare er tilbake til der man var før påske, ser ikke arrangøren noen annen utvei enn å avlyse årets utgave av Bæskadesrennet.