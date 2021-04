sport

– Vi er veldig glade for at vi kom til enighet om en ny avtale. Altaposten har vært en viktig samarbeidspartner for Alta IFs håndballgruppe i mange, mange år, og vi ser frem til å fortsette dette samarbeidet i minst fem år til, sier kontorleder Lars-Gaute Skorpen.

Streamer Altaturneringen

Akkurat hvilke summer det er snakk om vil ingen av partene avsløre, mye fordi at det er vanskelig å måle i kroner og øre. Flere av Altapostens ansatte som ikke jobber i redaksjonen vil være til Alta IFs disposisjon, da først og fremst knyttet til markedsarbeid og profilering. For å klargjøre; journalistene i Altaposten er ikke involvert på noen som helst måte.

– Dette er uten tvil den mest verdifulle avtalen som Alta IFs håndballgruppe noen gang har inngått. Vi er veldig godt fornøyd med det Altaposten har bidratt med tidligere, og ser frem til å utvikle dette samarbeidet videre på mange områder. Vi hadde ikke klart å fylle Altahallen uten den profileringshjelpen vi har fått. Det er også viktig for oss at Altaposten skal streame Altaturneringen i mange år fremover. Det gir de tilreisendes familie og venner en helt enestående sjanse til å følge kampene, fortsetter Skorpen, og legger til:

– Vi hadde aldri fått solgt ut vinterens scooterlotteri uten Altapostens mange annonser på papir og nett. Det betydde enormt mye for oss, og bidro til at håndballgruppa klarte seg bra økonomisk i et vanskelig år.

Måtte strekke seg langt

Markedssjef i Mediehuset Altaposten, Yngve Reginiussen, synes avtalen er viktig av mange grunner.

– En avtale som dette betyr mye for engasjementet vi har for lokal idrett og kultur. Vi ønsker å bidra, spesielt etter det vanskelige året vi alle har vært gjennom. Det er viktig å få opp aktiviteten igjen. Vi kommer til å streame alt som ikke er regulert av Norges håndballforbund, noe som da innebærer Altaturneringen i håndball. Det er viktig for oss, våre brukere og de utenfra, sier Reginiussen, som forteller at de måtte strekke seg langt for å få på plass en langtidsavtale.

– En avtale på fem år forplikter mer, så det tok litt tid før vi ble enige om alle punktene. Men vi strekker oss gjerne litt lenger for å være med på dette. Vi kommer til å starte profileringsarbeidet umiddelbart, fastslår Reginiussen.