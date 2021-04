sport

Statsminister Erna Solberg har gitt beskjed at regjeringen kommer med ny informasjon om pandemitiltakene i Norge på en pressekonferanse klokken 16.00 tirsdag ettermiddag. Hva som kommer frem der blir viktig for mange, også BULs fotballgruppe, som skal arrangere fotballturneringen Sport 1 Cup i Finnmarkshallen de kommende to helgene.