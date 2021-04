Utsetter NM på ubestemt tid

sport

Norges motorsportforbund håpet i det lengste at det skulle være mulig å gjennomføre årets norgesmesterskap i stadioncross og snowcross. Tidligere i vinter ble mesterskapet utsatt fra siste helga i mars til 23.-25. april.

– For oss var det ikke aktuelt å avlyse årets norgesmesterskap. For grasrota og de få utøverne vi har er det viktig å få gjennomført NM. Derfor har vi bestemt oss for å utsette i stedet for å avlyse, sa nyvalgt grenleder i snøscooterseksjonen, Dan Vidar Rasmus til A-sporten for en knapp måned siden.

Utsetter NM i scootercross Norges motorsportforbund prøver å få gjennomført norgesmesterskapet.

Vurderer løp i desember

Nå viser det seg at det ikke vil være mulig å gjennomføre NM-øvelsene for landets scootercrosskjørere denne vinteren.

– Den tiltenkte arrangøren av utsatt NM for stadioncross og individuelt, Hattfjelldal, kom med den nedslående beskjeden om at milde dager og mye regn har ført til at banen tiltenkt for NM-gjennomføring ikke er i stand til å avholde konkurranser, skriver forbundet på sine nettsider.

– Med ingen tegn til koronalettelser på konkurransegjennomføring i nærmeste fremtid ble det besluttet av seksjonsstyret for snøscooter at NM for sesongen 2021 utsettes på ubestemt tid. Det vil i løpet av våren bli tatt en beslutning på om man kan få gjennomført et utsatt NM i desember 2021 eller på et senere tidspunkt.

Konkurransefattig vinter

– Dette er en beklagelig nyhet, men med dagens situasjon hadde ikke seksjonen noe annet valg, sier breddesjef hos NMF og seksjonssekretær Mats Gundersen.

Det betyr at scootercrossesongen er over for denne gang. De færreste norske kjørerne har fått lov til å kjøre løp i vinter. Kun de norske EM- og VM-deltakerne som konkurrerte i Rovaniemi denne helga (se egen sak) har fått målt krefter med de beste svenske og finske kjørerne.

Uheldige Emil tippet i begge finaleheatene Etter en svært oppløftende kvalik gikk det meste galt for Alta-kjører Emil Mikalsen.

Alta-guttene Emil Mikalsen og Jan Even Romsdal, samt Christer Vangen fra Nordreisa var Norges representanter i EM. Elias Ishoel og Robert Lunden deltok i VM. Ishoel ledet etter første finaleheat, men hadde et uhell i andre finaleheat og endte utenfor pallen.