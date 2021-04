sport

I de siste landskampene stilte Norges spillere med hvite t-skjorter med budskapet «Human rights on and off the pitch», mens Tyskland etterfulgte med «Human rights» t-skjorter. Det er et engasjement som gleder tidligere landslagsspiller Tore Reginiussen, som nå tjener til livets opphold i den tyske andredivisjonsklubben St. Pauli.