Lovende start for «Alta IF Snow Dragons»

A-sporten har tidligere skrevet om unge Edvin Taj Andersen, som flyttet fra Askøy utenfor Bergen til Alta for et drøyt år siden. I Bergen hadde han fått øynene opp for amerikansk fotball, og var godt i gang som spiller i Åsane Seahawks da familien bestemte seg for å flytte nordover. Han oppdaget imidlertid raskt at det ikke fantes et slikt tilbud i Nordlysbyen.