Tviler på oppstart i april – legger planer for ny sesong

Denne uka gjorde Norges håndballforbund det klart at det ikke vil bli gjennomført noen form for seriespill i 2. divisjon eller lavere avdelinger denne sesongen. Man har lenge skjønt at det ikke ville være mulig å gjennomføre nasjonalt seriespill, men det var et håp om at forbundet kunne få til et regionalt kamptilbud på tampen av sesongen. Det blir det ikke noe av.

– Vi ser nå at det dessverre ikke vil kunne arrangeres noe regionalt kamptilbud for dette nivået. Lagene i 2. divisjon har ikke spilt kamper siden mars i fjor, og har ikke fått trene normalt dette året, skriver NHF i en pressemelding.

Får spille opprykkskvalik?

Det er fortsatt en siste mulighet, men den ansees ikke som særlig stor. Forbundet har nemlig sagt at interesserte lag i 2. divisjon kan få muligheten til å spille opprykkskvalik, der et gitt antall lag får sjansen i 1. divisjon neste sesong.

– Muligheten for en kvalifisering om begrenset opprykk holdes fortsatt åpen, men forutsetter at en slik kvalifisering kan gjennomføres i løpet av mai 2021. Det forutsetter igjen at alle interesserte lag må være i full og normal håndballtrening fra medio april. Vi vurderer dette dessverre som lite sannsynlig, men ønsker fortsatt å holde muligheten åpen til medio april, skriver forbundet.

– Vi har meldt oss på denne kvaliken, så får vi se hva som skjer. Så lenge det er et bittelite håp om å få spilt kamper kan vi ikke legge denne sesongen helt død riktig ennå. Men vi har vel ikke helt trua på at det åpnes for ordinær trening og påfølgende treningskamper i april og mai, kommenterer Alta IFs hovedtrener Rune Skaufel.

Spent på utviklingen

A-lagsspillerne som er over 20 år får fremdeles ikke lov til å trene sammen med sine yngre lagkamerater, men holder seg i form med tøffe styrke- og kondisjonsøkter. Skal det bli spilt opprykkskvalik må restriksjonene lettes veldig på, og det fort.

– De som har peiling på dette sier at vi må ha minimum fem-seks skikkelige treningsuker sammen før vi kan begynne å spille kamper. Så blir det ikke lettelser i løpet av kort tid må vi bare legge denne sesongen bak oss og se fremover. Vi får se hva slags restriksjoner og eventuelle lettelser som kommer etter påske, sier Skaufel, som har hatt en tøff jobb med å holde spillerne i gang det siste året.

– Guttene trener godt og gjør det beste ut av en vanskelig situasjon. Men det er klart at motivasjonen deres begynner å bli tynnslitt etter tre måneder uten fellestreninger.

– Hva har det siste året gjort med din egen motivasjon som trener?

– Det har vært en rar sesong, ingen tvil om det. Og det er klart at det har vært tøft å motivere seg til tider. Vi trener jo for å spille kamper, og uten kamper å se frem til er det vanskeligere å holde trøkket oppe, kommenterer Skaufel.

Vil forlenge med Skaufel og Bull

Han ønsker ikke å si så mye om sin egen fremtid, men det er liten tvil om at både Skaufel og assistenttrener Kai Erik Bull er ønsket med videre. Det bekrefter Ronny Hermansen, som har overtatt som sportslig leder i håndballgruppa etter Kristian Agledahl.

– Både Rune og Kai Erik har kontrakter som utløper i mai. Det betyr at vi må reforhandle kontraktene eller finne en ny trenerløsning. Styret har gitt meg «go» til å gå i dialog med dem begge, og vi satser å komme til enighet om nye avtaler. Rune og Kai Erik har gjort en veldig god jobb. Koronapandemien har ikke gitt dem sjansen til å fullføre prosjektet de startet på, så vi håper at begge fortsetter, sier Ronny Hermansen til A-sporten.

Han forteller at det også jobbes med neste sesongs spillerstall, men at de først ønsker en endelig avklaring rundt årets sesong.

– Sjansen for at det blir kamper i mai er syltynn, men vi holder døra på gløtt enn så lenge. Trenerteamet skal etter hvert gjennomføre spillersamtaler slik at vi vet sånn omtrent hvem som blir med videre og hvilke spillere som reiser bort for å studere og sånt. Så tar vi i sportslig utvalg en runde med spillerne som blir værende. Selv om det har vært et tøft år har vi trua på at vi kan stille med et solid lag i 2021/2022-sesongen. Vi har et par ess i ermet, smiler Hermansen.