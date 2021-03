Norbye signerte ny ettårsavtale

sport

Hans Norbye og Morten Gamst Pedersen ble hentet til Alta IF foran 2020-sesongen, og begge hadde kontrakter som gikk ut ved årsskiftet. Nå har førstnevnte signert en ny avtale med klubben.

– Hans Norbye har signert en ny kontrakt med Alta IF som strekker seg ut 2021-sesongen, opplyser Alta IF.

– Vi er veldig glad for å ha med Hans videre. Han er en sterk bidragsyter både på og utenfor banen. Han har massevis av erfaring, som vi ser frem til å kunne nyte godt av også i tiden fremover, kommenterer hovedtrener Vidar Johnsen.

Klubben jobber fortsatt med å få Morten Gamst Pedersen til å skrive under på en ny avtale. Men sportslig koordinator Aleksander Johansen & co må konkurrere med flere andre lag. iTromsø skriver at Gamst Pedersen skal i aksjon når Alta IFs divisjonskollega Tromsdalen spiller internkamp fredag ettermiddag.