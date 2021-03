Kjører for gull

sport

– Det er egentlig et sjokk for meg å være i denne posisjonen før helgens to siste løp. Det hadde jeg ikke trodd. Men etter 14 runder og mye styr inne i hodet mitt, så har jeg jo skjønt at jeg er raskest. Men alt kan skje nå – og det er ikke rom for en eneste feil. Så for meg gjelder det å ha det gøy i sesongavslutninga. Alt annet skal glemmes. Så får det bli som det blir, sier Malene Trosten Andersen til Norges motorsportforbunds nettsted.

Etter at hun vant begge løpene sist helg er Trosten Andersen og hennes argeste konkurrent Megan Brodeur helt likt på poeng i sammendraget. Begge har 581 poeng foran helgas to avgjørende konkurranser i Eagle River i Wisconsin, der også sist helgs løp ble arrangert.

Dette betyr at sammenlagtseieren ikke blir avgjort i det første løpet natt til lørdag norsk tid, men i sesongens aller siste konkurranse natt til søndag 28. mars. Trosten Andersen har fra før to andreplasser og en tredjeplass sammenlagt i det amerikanske proffmesterskapet i scootercross. Nå har hun muligheten til å gå helt til topps.

– Alt blir avgjort i finalen på lørdag. Alt kan skje, sier Malene Andersen til NMFs nettsted.

Også Elias Ishoel kjører for sammenlagtseier denne helga. Han leder sin klasse med hele 81 poeng foran sesongens to siste løp.