Folkehøgskolens elever satte «Mr. Finnmarksløpet» på plass

sport

– Da Finnmarksløpet ble avlyst i år hadde vi mange elever som ble skuffet. Skolen har hatt et samarbeid med Finnmarksløpet i mange år hvor elevene bidrar som funksjonærer under løpet. For elevene på hundekjøringslinja er dette et av skoleårets store høydepunkt. De har gjennom året hatt ansvar for to-tre «egne» hunder i Harald Tunheim sitt spann og synes selvfølgelig det var kjedelig at de ikke fikk følge Harald og hundene gjennom Norges tøffeste løp, sier Nina Bellika ved Alta folkehøgskole.