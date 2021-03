Hopp-ildsjelen Svein Erik Danielsen er død: – Det er ufattelig og veldig trist

sport

– Det var en helt uvirkelig beskjed å få, sier en preget Øivind Strøm til A-sporten.

Vennskapet mellom altaværingen Øivind Strøm og hammerfestingen Svein Erik Danielsen startet da sistnevnte begynte å involvere seg i Alta IFs hoppgruppe for mange år siden. De var ledere, trenere og altmuligmenn i gruppa, og Danielsen ble på mange måter bindeleddet mellom Alta IF og Strøm-familien etter at Øivind tok med seg kone og barn sørover.

– Svein Erik gjorde en fantastisk jobb med å legge til rette for utøverne i klubben. Han var genuint opptatt av å skape aktivitet i klubben, men var samtidig veldig klar på at vi gjorde et fornuftig valg da vi bestemte oss for å flytte sørover. Han mente at det var en nødvendighet for at mine barn skulle ha en best mulig utviklingsarena, forteller Strøm, som er bosatt i Raufoss.

– Det er ufattelig og veldig trist at han nå er borte. Det var et sterkt vennskap. Han satte virkelig spor etter seg, fastslår Strøm.

Svein Erik Danielsen har hatt ledervervet i Alta IF hopp og kombinert i en årrekke, og er den helt klart viktigste grunnen til at hopp- og kombinertgruppa i klubben fortsatt eksisterer.

For Danielsen var det viktig at Alta IFs utøvere fortsatte å representere moderklubben selv etter at de flyttet, og han gjorde sitt beste for å skaffe lokale sponsorer slik at klubben fremdeles kunne støtte sine utøvere økonomisk.

– Hans sønn Stian og min eldste gutt Fredrik André er like gamle. Vi har sammen fulgt dem opp siden de var små. Han er også gudfar til vårt yngste barn, så dette er en person som jeg verdsetter utrolig høyt. Han var en veldig sosial kar, en av den gammeldagse sorten som elsker å prate med folk. Svein Erik var enormt kunnskapsrik, og var like flink som håndball- og fotballtrener som han var som hopptrener. Han vil bli dypt savnet, kommenterer Strøm.

I sine yngre år var Svein Erik Danielsen kjent som er særdeles habil håndballspiller for IL Stein i Hammerfest. Han var også en dyktig fotballspiller og skihopper. Etter at han og familien flyttet til Alta har Danielsen i tillegg til å holde hopp- og kombinertgruppa i gang hatt flere ulike trenerverv i BULs håndballgruppe, der han blant annet har fulgt opp datteren Mia Mathilde. Han har også vært leder for hopp og kombinert i Finnmark skikrets.

– Svein Erik hoppet på samme tid som faren min var aktiv, så jeg ble først kjent med han gjennom deres vennskap. Etter at han ble med på trenersiden i Alta IF har Svein Erik vært en viktig bidragsyter for mine aktive barn. Jeg har mange gode minner fra diverse treningssamlinger vi reiste på. Jeg hadde ansvaret for de litt eldre utøverne, mens Svein Erik passet på de som hoppet i de litt mindre bakkene. Sønnen min Eidar Johan var vel fem år gammel da han var lei av å hoppe i 35-metersbakken, og prøvde å snike seg opp i K60-bakken. Han ble stoppet rett før han rakk til topps, og dette fikk Svein Erik til å bryte ut i latter. Han var så imponert over hvor tøff og uredd Eidar Johan var. Vi hadde det fantastisk artig på disse turene, minnes Øivind.

Han er usikker på hva det høyst uventede dødsfallet vil bety for Alta IF hopp og kombinert, men frykter det verste.

– Det har vært noen flotte ildsjeler i gruppa, deriblant Fred Ivar Opgård, Trond Marø, Eirik Kivijervi og Kjell Ove Strøm. Men de siste årene er det Svein Erik som har holdt det hele i gang. Jeg må innrømme at jeg er veldig usikker på hopp- og kombinertgruppas fremtid nå. Det ser vel ikke så bra ut, avslutter Strøm.