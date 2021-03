sport

Tidligere denne uka ble årsmøtet i Alta IF gjennomført digitalt, og styreleder Torbjørn Saggau Holm hadde gleden av å presentere svært oppløftende tall for idrettslaget. Det økonomiske resultatet for 2020 var et imponerende overskudd på nesten fire millioner kroner – 3.925.830 kroner for å være helt nøyaktig.