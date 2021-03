sport

Alta IF Langrenn skulle etter planen være arrangør for Altarennet og Accountor Nord-Norge cup til helga. Lite smitte i landsdelen gjorde at nordnorske skiløpere under 20 år hadde fått lov til å konkurrere på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og alt lå til rette for en etterlengtet skifest på Kaiskuru skistadion.