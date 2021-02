sport

Finnmarksløpet 2021 ble avlyst, men for ildsjelene som legger ned dager og uker på å få klart sporet til hundekjørerne i forbindelse med løpet var mye av jobben allerede gjort, men til lite nytte. Løypesjef Knut Nilsen synes det var en nedtur at det ikke ble noe løp i år, til tross for at de var forberedt på at det kunne skje.