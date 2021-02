Ny seier i natt til Malene

sport

Snowross-kjører Malene Trosten Andersen fortsetter sin seiersgang i USA.

I natt kjørte hun inn til nok en seier, den femte i Amsoil for året, melder Norsk Motorsport Forbunds nettsted.

Runden kjøres i Sioux Falls i Sør-Dakota. I innledende runder ble det henholdsvis førsteplass og andreplass for Malene i natt. I finalen var det ingen tvil.

– Jeg kom ut som nummer to i starten. Men jeg hadde bestemt meg for at det var vinn eller forsvinn i finalen. Så jeg kjørte meg raskt opp til tet – og vant suverent, sier Malene Andersen til nettstedet.

Andersen ligger som nummer to i sammendraget i Amsoil i sin klasse. I helgen ble imidlertid poengavstanden til førsteplassen betydelig redusert.

Eik River i Minnesota er neste utfordring, 5. og 6. mars.