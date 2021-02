sport

Siden Norge ble nedstengt i mars 2020 har store deler av idretten stått på sidelinjen. Nærmere 50.000 fotballspillere har fortsatt ikke kommet i gang med kamper og vanlig trening med kontakt. Flere klubber melder om spillere som har mistet motivasjonen. Det er en sterk bekymring for frafall, og konsekvensene av frafall, etter snart ett år uten normal trening for de over 20 år.