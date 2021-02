Eidar og Norge tok VM-gull

sport

Etter en imponerende tiendeplass i torsdagens VM-debut fikk Eidar Johan Strøm sjansen på det norske laget som skulle konkurrere om medalje på fredagens mix-stafett i juniorverdensmesterskapet i kombinert, som arrangeres i Lahti denne uka.

Norge ledet så vidt foran Østerrike etter hopprennet, og Eidar Johan Strøm var førstemann ut i langrennet noen timer senere. Deretter overtok Marte Leinan Lund, før Gyda Westvold Hansen tok seg av tredje etappe.

Andreas Skoglund hadde ansvar for ankeretappen, og han sørget for VM-gull til Norge etter et spurtoppgjør mot Stefan Rettenegger fra Østerrike. Italia tok den siste pallplassen.

Saken oppdateres!