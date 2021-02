sport

– For en uke siden var han fjerde eller femtevalg, og det var lite som tydet på at han skulle få en av de to ledige plassene i mix-stafetten. Men med to gode renn i kontinentalcupen sist helg, gode treninger og ikke minst en meget sterk prestasjon på torsdagens individuelle VM-øvelse gjorde han seg fortjent til en plass på laget. Han har imponert stort hele uka, sier Håvard Klemetsen til A-sporten.