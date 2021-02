sport

Generalsekretær Tony Isaksen roser Elias Ishoel og Malene Andersen for sin innsats i Amsoil i USA etter fire runder og åtte konkurranser hver i 2021, skriver Norges motorsportforbund på sin nettside.

– Prestasjonene til Malene og Elias har over tid blitt godt lagt merke til i Norge. Det gror godt innen toppidretten i den norske motorsportfamilien, og vi er veldig stolte av å ha to norske profiler i verdenstoppen innenfor en idrett som får stor oppmerksomhet i USA, sier Tony Isaksen i NMF.

Isaksen gleder seg stort over å ha utøvere som Ishoel og Andersen i motorsportforbundet.

– Det er med begrensede ressurser Malene og Elias evner å skape internasjonale resultater. Det betyr at det er mulig også i idretter som normalt ikke får særlig mye oppmerksomhet i Norge. Det er derfor gledelig at vi har to verdensledende utøvere på både på dame- og herresiden innen snowcross, kommenterer Isaksen.

Han merker godt at den norske duoen i USA skaper økt interesse i mediene her hjemme.

– Det er inspirerende å se at også norske medier begynner å anerkjenne de sportslige prestasjonene. Vi ser frem til flere gode resultater – og motorportfamilien heier på dere, forsikrer Isaksen.

Ishoel fra Oppdal leder herreklassen sammenlagt – og har seks av åtte mulige seire så langt i år. Malene Trosten Andersen fra Vadsø ligger på andreplass i kvinneklassen sammenlagt – og har tre førsteplasser å vise til.

Denne helgen er det kjørefri for Andersen og Ishoel. Neste helg er det runde nummer fem – og løp nummer ni og ti – i Sør-Dakota.