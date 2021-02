Hikmat (20) har funnet seg ny klubb

sport

Tidligere Alta IF-spiller Hikmat Nazari har skrevet kontrakt med Nardo FK, melder klubben på sine facebooksider.

Nardo holder i likhet med Alta IF til i 2. divisjon, men lagene kommer ikke til å møtes i år. Alta-guttene spiller nemlig i PostNord-ligaen avdeling 1, mens Nardo er i avdeling 2.

– Stortalentet Hikmat Nazari har signert for Nardo FK 21-22 sesongen. Hikmat er 20 år og er førsteårs seniorspiller. Hikmat debuterte i PostNord-ligaen for Alta i 2018. En moderne offensiv back som kan bekle både venstre- og høyresiden. En ung, sulten spiller med store ambisjoner. Med hardt arbeid kan han ta store steg de neste årene, skriver klubben.

Nazari fikk tre innhopp for Alta IF forrige sesong. Etter at han flyttet til Trondheim høsten 2020 spilte han syv kamper for Nardos G19-lag. Nå har han altså fått plass i A-lagstroppen.

Frank Ailo Anti Tangen har tidligere gått samme vei som Hikmat Nazari. Angrepsspilleren fra Karasjok tok overgang fra Alta IFs rekruttlag til Nardo i 2017. Han var i klubben ut 2018-sesongen før han tok overgang til Nybergsund.

Også Alta IFs klubblegende Christian Reginiussen har et kort opphold i Nardo bak seg. Han spilte fem kamper for klubben mens han studerte i Trondheim i 2018.